Eşref Rüya 9.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle

Yetimler’in aşiretle olan kavgası yeraltı dünyasının büyüklerini rahatsız etmeye başlayınca iki taraf için de beklenmedik bir gelişme olur. Bu sırada Yakup Baba’nın giderek kötüleşen durumu, Yetimler’de köklü değişikliklerin olacağının habercisidir.