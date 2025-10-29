Eşref Rüya bu akşam yayınlanacak mı? Eşref Rüya Kanal D yayın akışı 29 Ekim’de var mı?
Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’nın yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayın akışında değişiklik olup olmadığı sorgulanıyor.
Eşref Rüya bu akşam yayınlanacak mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkuyla kutlandığı bugün, televizyon kanallarının yayın akışlarında değişiklik olup olmadığı merak edildi.
İzleyiciler, “Eşref Rüya bu akşam var mı?” sorusuna yanıt arıyor.
29 Ekim dolayısıyla bazı kanallarda özel yayınlar yer alıyor.
Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, bu akşam 20. bölümüyle saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Dizi, her hafta olduğu gibi yine heyecan dolu bir bölümle ekranda olacak.