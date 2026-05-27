Eşref Rüya bugün var mı? 27 Mayıs Kanal D yayın akışı: Eşref Rüya ne zaman?
Eşref Rüya bu akşam var mı? Kanal D'nin bayram özel yayın akışı nedeniyle ekranlara gelmeyen Eşref Rüya'nın 46. bölüm tarihi ve final günü netleşti. İşte sevilen dizinin ekranlara veda edeceği tarih.
Eşref Rüya dizisinin yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
Geçtiğimiz hafta 45. bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizinin 46. bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Ancak Kurban Bayramı haftası nedeniyle dizinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanmayacağı öğrenildi.
EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI?
Eşref Rüya dizisinin 46. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D yayın akışında dizinin yeni bölümüne yer verilmedi.
Dizinin yeni bölümünün 3 Haziran Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşması bekleniyor.
FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
Final kararı aldığı belirtilen Eşref Rüya dizisinin 48. bölümle ekran macerasını tamamlayacağı öğrenildi.
Buna göre dizinin:
46. bölümünün 3 Haziran Çarşamba,
47. bölümünün 10 Haziran Çarşamba,
Final bölümü olan 48. bölümünün ise 17 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’nin yayın akışında saat 20.00’de “Şarkılar Bizi Söyler Bayram Özel” programı yer aldı.