Eşref Rüya final bölümü CANLI İZLE: Eşref yolun sonuna mı geldi?
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Eşref Rüya dizisi, özetsiz olarak yayınlanacak final bölümüyle yayın hayatını noktalıyor.
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Bu akşam saat 20.00'da Kanal D'de özetsiz olarak yayınlanacak olan Eşref Rüya dizisinin final bölümünde olayların düğümü çözülüyor.
Eşref, en büyük düşmanı olarak bilinen İhtiyar ile son kez kozlarını paylaşıyor. Yaşanan bu büyük hesaplaşma esnasında Eşref, İhtiyar tarafından vuruluyor. Akıllarda Eşref'in yolun sonuna gelip gelmediği sorusu yer alıyor.
Hayallerini süsleyen, adeta 'Rüya'sı olan Nisan’ı ve canından çok sevdiği kızını son kez yatakta öpen Eşref’in bu vedası herkesi gözyaşlarına boğdu.
Yıllar sonra ekrana gelen 'Eşref Tek Vakfı' ve kızının yaptığı o duygusal konuşma ne anlama geliyor? Eşref gerçekten öldü mü?