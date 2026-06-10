Eşref Rüya final bölümü CANLI İZLE: Eşref yolun sonuna mı geldi?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Eşref Rüya dizisi, özetsiz olarak yayınlanacak final bölümüyle yayın hayatını noktalıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Eşref Rüya final bölümü CANLI İZLE: Eşref yolun sonuna mı geldi? - Resim: 1

Bu akşam saat 20.00'da Kanal D'de özetsiz olarak yayınlanacak olan Eşref Rüya dizisinin final bölümünde olayların düğümü çözülüyor.

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Eşref Rüya final bölümü CANLI İZLE: Eşref yolun sonuna mı geldi? - Resim: 2

Eşref, en büyük düşmanı olarak bilinen İhtiyar ile son kez kozlarını paylaşıyor. Yaşanan bu büyük hesaplaşma esnasında Eşref, İhtiyar tarafından vuruluyor. Akıllarda Eşref'in yolun sonuna gelip gelmediği sorusu yer alıyor.

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Eşref Rüya final bölümü CANLI İZLE: Eşref yolun sonuna mı geldi? - Resim: 3

Hayallerini süsleyen, adeta 'Rüya'sı olan Nisan’ı ve canından çok sevdiği kızını son kez yatakta öpen Eşref’in bu vedası herkesi gözyaşlarına boğdu.

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Eşref Rüya final bölümü CANLI İZLE: Eşref yolun sonuna mı geldi? - Resim: 4

Yıllar sonra ekrana gelen 'Eşref Tek Vakfı' ve kızının yaptığı o duygusal konuşma ne anlama geliyor? Eşref gerçekten öldü mü?

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Eşref Rüya final bölümü CANLI İZLE: Eşref yolun sonuna mı geldi? - Resim: 5

EŞREF RÜYA CANLI İZLE

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