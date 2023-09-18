Ev sahibi ünlü rapçi Uzi'yi evi dağıtarak gitti diye ifşalamıştı! "4 aylık kirayı ödemeden kaçtı"

Makina, Umurumda Değil, Le Cana, Krvn ve Paparazzi gibi şarkılarıyla tanınan rapçi Uzi'nin ev sahibi, şarkıcının Bomonti'deki evinden 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ileri sürdü. Ev sahibinin iddialarını kabul etmeyen ünlü şarkıcı, konuyu mahkemeye taşımaya hazır olduğunu söyledi.

EV SAHİBİ: EVE ÇİLİNGİRLE GİRDİK

Sosyal medya hesabından ünlü rapçi Uzi'nin kaldığı iddia edilen evin dağılmış halini paylaşan ev sahibi, "2022 yılında TR'nin en çok dinlenen sanatçısı(!) Uzi'nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti Anthill'deki dairemizin durumu. Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!" ifadelerini kullandı.

UZİ: TEMİZ BIRAKTIĞIM EVİ DAĞITMIŞSINIZ, KONTRATIM OLAN EVE NASIL GİRİYORSUNUZ?

Uzi sahne adıyla tanınan Utku Cihan Yalçınkaya, X hesabından yaptığı paylaşımda ev sahibine cevap verdi: "Temiz bıraktığım evi dağıtmaya çalışmışsınız o bile olmamış. Kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını susun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?"

Ev sahibi, Uzi'nin açıklamasının ardından önce paylaşımı sildi sonra da hesabını kapattı.