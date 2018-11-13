Mustafa’dan olma Güllü’den doğma 18 Haziran 1944 doğumlu edebiyat öğretmeni Nural Güral, 18 yıllık Ulusal Gönüllülüğü’nü bu sözlerle anlattı. Genç cumhuriyetin okuttuğu, emek verdiği, sahip çıktığı isimlerden yalnızca biri Nural Öğretmen.
Nural öğretmen 18 yıl boyunca Ulusal Kanal yayının ulaşmasını sağlayan sıra neferlerinden…
Çanakkale’den örnek verdi Nural öğretmen, Ergenekon-Baltoz tertiplerini hatırlattı.
Şimdi bir GÖREV’i daha yerine getirdi öğretmenimiz, evini ve yazlığını Ulusal Kanal’a miras bıraktı.
Sizde GÖREV almak ve İMECE’ye katılmak için 0212 245 81 81 nolu telefonu arayabilirsiniz.
HABER: UFUK AKKAYA
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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