Faruk Zabcı: Irak işgalinin ilk görüntüleyeni, 77 yaşında vefat etti!

ABD'nin Irak'ı işgal ettiği dönemde Bağdat’a düşen ilk bombayı görüntüleyen gazeteci Zabcı, İngiltere'deki bakımevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sürekli Basın Kartı ve Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi olan Zabcı, Türk basınında önemli bir yere sahipti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Zabcı'nın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımlayarak ailesine ve basın camiasına başsağlığı diledi. Faruk Zabcı, kariyeri boyunca pek çok çatışma alanından haber geçerek, özellikle ABD liderliğindeki güçlerin Irak'ı işgali sırasında Bağdat’a düşen ilk bombayı kayda alarak büyük yankı uyandırmıştı.

Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi'nin Londra Temsilciliğini üstlenen Zabcı, Süleymaniye'de Türk askerine çuval geçirilmesi skandalına tanıklık etmiş ve Somali'ye giderken Mogadişu’da korsanlar tarafından kaçırılmıştı.