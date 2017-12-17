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Fatih Altaylı: Acilen gırtlağını tutman lazım Beyaz!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugün köşesinden Kanal D'nin yıllardır şov programını yapan Beyazıt Öztürk'e bir uyarıda bulundu.

Fatih Altaylı: Acilen gırtlağını tutman lazım Beyaz!

Aldığı kilolarla dikkat çeken Beyaz'a "Sevgili Beyaz. Sen bir TV starısın. Bir şovmensin" diyen Altaylı "Acilen gırtlağını tutmayı becermen lazım" ifadesini kullandı.

İşte Fatih Altaylı'nın o uyarısı:

"Beyazıt Öztürk, nam-ı diğer Beyaz, Türk televizyonlarının en başarılı ve en uzun soluklu şovmeni.

1996 yılında Kanal 6’da başladığı şovunu, kısa süre sonra Kanal D’ye taşımıştı.

O gün bugündür düzenli olarak ekranda.

Performansı da her zaman iyi.

20 yıldır aynı kanalda, aynı programı, aynı isimle ve benzer formatla yapmak az uz bir iş değil.

Fakat Beyaz kardeşime bir uyarıda bulunmak istiyorum.

Sevgili Beyaz. Sen bir TV starısın.

Bir şovmensin.

Yakışıklılığınla da bilinen bir adamsın.

Çok kilo aldın.

Bu kilolar yaptığın iş için de iyi değil, sağlığın için de.

Acilen gırtlağını tutmayı becermen lazım.

Yoksa yakında Hüsmen Ağa tiplemeni yapmak için özel kostüm giymene gerek"

ulusal.com.tr

Etiketler; #fatih altaylı #beyaz #beyaz show
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