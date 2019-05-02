Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Kerimcan Durmaz'la ilgili yorumlarının haber yapılmasından rahatsız olarak magazin haber sitelerine seslendi.

Fatih Altaylı, Habertürk'teki köşesinde Kerimcan Durmaz ve takipçileri ile ilgili iki gün üst üste yazı yazdı.



Altaylı, bugün de köşesinden kendisinin yazılarından Kerimcan Durmaz'la ilgili yorumlarını alarak paylaşan haber siteleri ve sosyal medya hesaplarına ricada bulundu.



"Lütfen benim yazılarımdan magazinle ilgili konuları ele aldığım yazıları alıp sitelerinizde veya sosyal medya hesaplarınızda kullanmayın" diyen Fatih Altaylı, "Ben sizin bu abuk sabuk okur kitlenizle muhatap olmak istemiyorum. Çünkü sonra kıçlarından anladıkları yazılarımla ilgili sosyal medya üzerinden bana abuk sabuk şeyler yazıyorlar" ifadelerini kullandı.



Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle;

Bazı magazin haber siteleri ya da sosyal medyada magazin haberlerini paylaşan kimi hesaplar var.

Bunları yöneten arkadaşlardan bir kez daha ricada bulunmak istiyorum.

Sevgili arkadaşlar, meslektaşlarımız,

Lütfen benim yazılarımdan magazinle ilgili konuları ele aldığım yazıları alıp sitelerinizde veya sosyal medya hesaplarınızda kullanmayın.

Rica ediyorum.

Diyeceksiniz ki niye!

Çok basit.

Benim burada yıllardır beni okuyan, beni tanıyan doğru düzgün bir okur kitlem var.

Beni okuyor, ne dediğimi, ne yazdığımı gayet iyi anlıyorlar.

Sizin o hesaplarınızı ve sitelerinizi izleyenler arasında da elbette aklı başında, okuduğunu anlayan okurlar da var Hatta muhtemelen çoğunlukta olabilirler.

Ama çok önemli bir bölümü de magazin dışında bir şey okumayan, benim tek bir yazımdan dahi haberi olmayan, Kerimcan Durmaz’ı takip edip, Kerimcan Durmaz’ı eleştirerek çok önemli işler yaptığını zanneden tipler.

Ben sizin bu abuk sabuk okur kitlenizle muhatap olmak istemiyorum.

Çünkü sonra kıçlarından anladıkları yazılarımla ilgili sosyal medya üzerinden bana abuk sabuk şeyler yazıyorlar.

Sizin bu kitlenizle muhatap olmak istemiyorum.

Benim sevgili kendi okurlarım bana yetiyor.

Anlaştık mı!