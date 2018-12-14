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Fatih Portakal'a bir suç duyurusu daha!

Milli İrade Demokrasi Derneği (MİDDER) Erzincan İl Başkanı Davut Onay, haber sunucusu Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fatih Portakal'a bir suç duyurusu daha!

Davut Onay, Erzincan Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, sunucu Portakal hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, Portakal'ın Fransa'da olduğu gibi Türkiye'de halkın ayaklanması için çağrıda bulunduğunu söyledi.

Onay, bir televizyonun ana haber programında Fransa'da yaşanan olayları örnek göstererek Türkiye'de de zamları protesto etmek amacıyla halkı kin ve düşmanlığa sevk edici açıklamaları nedeniyle Portakal hakkında suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi.

Portakal'a yönelik eleştiriler yapan Onay, "Toplumsal refahın, hane gelirlerinin ve ekonomik kalkınmamızın gelişmesi adına her yasal platformda bulunacağımızı ve bu platformlara destek vereceğimizi de buradan beyan etmek istiyoruz." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fatih portakal #suç duyurusu #milli irade demokrasi derneği #midder
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