Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama! Uyandırılma süreci ertelendi

Ünlü sanatçı Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren 59 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınmış ve 72 saattir entübe halde tutulduğu açıklanmıştı.

Doktorlarından gelen son açıklamada, Ürek’in uyandırılma sürecinin ertelendiği belirtildi. Sağlık ekibinin kontrolünde yürütülen tedavi süreci dikkatle sürdürülüyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü şarkıcının tedavisinin sürdüğü hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir.

Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır.”

ZAYIFLAMA İĞNESİ İDDİALARINA YANIT

Fatih Ürek’in rahatsızlığının zayıflama iğnesi kullanımından kaynaklandığı öne sürülmüştü.

Ünlü sanatçının menajeri Mert Siliv, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Fatih Ürek hakkında son günlerde dolaşan iddialar asılsız ve yalan haberlerden ibarettir.

Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır.”

