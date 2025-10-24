Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama! Uyandırılma süreci ertelendi

Kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ünlü sanatçı Fatih Ürek’in tedavisi sürüyor. Doktorları, sanatçının uyandırılma işleminin bir süre daha erteleneceğini açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama! Uyandırılma süreci ertelendi
Yayınlanma:

Ünlü sanatçı Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren 59 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınmış ve 72 saattir entübe halde tutulduğu açıklanmıştı.

Doktorlarından gelen son açıklamada, Ürek’in uyandırılma sürecinin ertelendiği belirtildi. Sağlık ekibinin kontrolünde yürütülen tedavi süreci dikkatle sürdürülüyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü şarkıcının tedavisinin sürdüğü hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir.
Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır.”

ZAYIFLAMA İĞNESİ İDDİALARINA YANIT

Fatih Ürek’in rahatsızlığının zayıflama iğnesi kullanımından kaynaklandığı öne sürülmüştü.
Ünlü sanatçının menajeri Mert Siliv, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Fatih Ürek hakkında son günlerde dolaşan iddialar asılsız ve yalan haberlerden ibarettir.
Sanatçımızın zayıflama iğnesi kullandığı veya maddi sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlerin hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır.”

Doğu Perinçek’ten Aliyev’e ‘Hahamlar Konferansı’ mektubuDoğu Perinçek’ten Aliyev’e ‘Hahamlar Konferansı’ mektubuGündem
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 24 Ekim Cuma elektrik kesintileriElektrik kesintisi saatler sürecek: 24 Ekim Cuma elektrik kesintileriElektrik Kesintisi
fatih ürek
Günün Manşetleri
Hahamlar Konferansı iptal edilsin!
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek
Kocaeli ve İstanbul'da 12 kişi tutuklandı
24 Ekim’den itibaren sağanak ve fırtına bekleniyor
Bayrampaşa'da seçim yeniden yapılacak
Ahmet Türk 'örgüt propagandası' suçlamasından beraat etti!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
İstanbul'da 'maskeli' cinayet, yağma ve kurşunlama çetelerine dev darbe
Gümrükten 288 milyonluk 10 lüks araca dev operasyon
Sayıştay’a yeni üyeler belli oldu!
Çok Okunanlar
Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama! Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!
BİM’e 11 Dilim Radyatör ve sürpriz indirimler geliyor BİM’e 11 Dilim Radyatör ve sürpriz indirimler geliyor
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 24 Ekim Cuma elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 24 Ekim Cuma elektrik kesintileri
Juventus galibiyeti sonrası Alonso'dan Arda Güler'e övgü yağmuru Juventus galibiyeti sonrası Alonso'dan Arda Güler'e övgü yağmuru
Halef: Köklerin Çağrısı 7. bölüm NOW TV CANLI İZLE! Halef: Köklerin Çağrısı 7. bölüm NOW TV CANLI İZLE!