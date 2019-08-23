Medya kulislerinde, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanlığı'nı yürüten Fecir Alptekin'in geçeceği konuşuluyor.

İddialara göre TRT, yakında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Genel Müdür İbrahim Eren'in Doha Büyükelçisi olarak görevine devam edeceği, yerine ise Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanı olan Fecir Alptekin'in geleceği belirtiliyor.



Peki kimdir Fecir Alptekin?

İtalyan Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Fecir Alptekin, medyadaki kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir-editör olarak başladı. Daha sonra Halkla İlişkiler, İletişim ve Pazarlama sektörüne girdi. Novartis Pharma, TÜSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çalıştı. 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu'nda ise Kurumsal İletişim Grubu Başkanlığı'na getirildi.



25 Temmuz 2018'de de Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na getirilen Alptekin, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyeliği yapıyor.



Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden yakın arkadaşı olan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in ise Doha Büyükelçisi olarak Katar'a gönderileceği ileri sürülüyor.