Fenerbahçe Tv'de Teknik Müdür olarak görev yapan Mesut Koygun, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Tv'de Teknik Müdür olarak görev yapan Mesut Koygun, Darıca'da motosiklet kazası geçirerek yoğun bakıma alınmıştı. Ağır şekilde yaralanan Mesut Koygun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 32 yaşındaki Mesut Koygun, Darıca'da saat 23.30 sıralarında motosikleti ile otomobile çarpması sonucu ağır şekilde yaralanmıştı. Fenerbahçe Televizyonu'nda Teknik Müdür olarak çalışan Mesut Koygun'un evli ve iki çocuk babasıydı.



FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA



Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklama yaptı.



Açıklama şöyle: "Fenerbahçe Televizyonu Teknik Müdürü Mesut Koygun’un geçirdiği trafik kazası sonrası bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhum Mesut Koygun’un cenazesi, 30.01.2018 Salı günü Karamürsel Merkez Çarşı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karamürsel Mezarlığı’na defnedilecektir.



Merhum Mesut Koygun’a Allah’tan rahmet, başta Koygun Ailesi olmak üzere merhumun tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."



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