Fi, Pi, Çi serisinin yazarı Azra Kohen dizinin erken biteceğini açıkladı

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı 'Fi' dizisinin devamı olan 'Çi'nin yeni sezon bölümleri yayınlanmaya başladı.



4 sezon sürmesi beklenen dizinin 2. sezonda bitirileceği açıklandı.



Dijital televizyon platformu olan PuhuTV'de yayınlanan Azra Kohen'in çok satan Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan Fi dizisinin ikinci sezonu Çi'nin ardından Kohen bir açıklama yaptı.



Kohen bir radyo programında yaptığı açıklamada, "Birinci sezonda ilk bölüm evet kitaba bağlı ama ikinci bölümden sonra her şey değişiyor. Üçüncü bölümden itibaren kitaptaki referans noktaları sabit kalarak, sadece birinci sezon için söylüyorum, bambaşka bir hikaye anlatıyorlar. İkinci sezonda sadece karakterler var ve o yüzden ikinci sezonda bitirilmesinin kararını aldım. Buradan Ay Yapım toplantısına gideceğiz. Doğru olanı yapmak lazım, şu an kendi merkezinden çıktığı için amacına hizmet etmediği için devam etmesinin bir anlamı yok. Oturduğum yerden çok güzel para kazandığımız düşünebilir insanlar ama beni gerçekten yakından tanıyanlar ve anlayanlar bilsinler ki, benim amacım hiçbir zaman bir şey kazanmak olmadı. Bir şey yanlış gittiği zaman durdurmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.