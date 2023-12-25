Filistin'e Destek Veren TGB'nin Hesapları Kapatıldı!

Filistin'e desteği sebebiyle sosyal medya platformu olan Instagram'da hesapları kapatılan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) açıklama yaptı. TGB yeni Instagram hesabını duyurarak, hesabı büyütme çağrısı yaptı.

Filistin'e Destek Veren TGB'nin Hesapları Kapatıldı!

Sosyal medya aygıtlarında ABD önderliğindeki küresel kapitalist dayatma etkisini Türkiye'de de gösteriyor. Filistin'e ve HAMAS'a destek veren birçok sosyal medya kullanıcısı sansüre maruz tutuluyor, hesapları kapatalıyor.

Son olarak Türkiye Gençlik Birliği (TGB)'nin instagram hesabı Filistin'e destekleri yüzünden kapatılmıştı. TGB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 - Uzun süredir Ermeni Soykırımı yalanlarıyla mücadele, TSK'nın harekatlarına destek gibi konulardan uyarılar alan hesabımızın son dönemde İsrail'e karşı mücadele çağrısı yapması ve Filistin'in bağımsızlık mücadelesini açıktan desteklemesi sebebiyle uyarıların sayısı arttı. İncirlik ve Kürecik'e El Konsun kampanyamızı duyurmamız üzerine hesap kalıcı olarak kapatılmıştı.

Daha önce de hesaplarımızla çok uğraştılar, kapattılar, ceza verdiler, etkileşimini engellediler bugün de kapatmaya kalkıyorlar. Şimdi bütün kuvvetimizle yeni hesabımızı takip edelim. Ambargoları delecek, hakikati gün yüzüne çıkaracak araçlarımızı el birliğiyle büyütelim.

Bütün dost kurumların, vatansever basının, TGB'yi destekleyen herkesin ve örgütümüzün tüm kuvvetinin ortak hareketiyle bu çalışmaya giriyoruz.

 Bu emperyalist/siyonist ambargoya karşı harekete geçiyoruz!"

TGB tüm vatanseverleri yeni hesaplarına destek vermeye davet etti.

TGB INSTAGRAM HESABI: https://www.instagram.com/turkiyegenclikbirligi__?igsh=d3RtYWhrcWd3Mnc0

# tgb # türkiye gençlik birliği
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