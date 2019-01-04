Flash TV, yayınladığı duyuru ile Yılmaz Tunca'nın sunduğu "Gerçek Gündem" ve Gökhan Taşkın'ın sunduğu "Gece Hattı" programını yayından kaldırdığını açıkladı.

Yayın akışının büyük bir bölümünü eğlence programlarına ayıran Flash TV, haber programlarını kaldırma kararı aldı.



Buna göre Flash TV'de yayınlanan Gece Hattı programı ve Gerçek Gündem programları yayından kaldırıldı. Flash TV'den yapılan açıklamada "Son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle Gerçek Gündem ve Gece Hattı programlarını yayından kaldırmıştır." denildi. Flash TV'den yapılan açıklama şöyle:



DUYURU!..

Son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle Flash TV yönetimi Yılmaz Tunca'nın sunduğu "Gerçek Gündem" ve Gökhan Taşkın'ın sunduğu "Gece Hattı" programlarını yayından kaldırmıştır. Kamuoyuna duyurulur.

