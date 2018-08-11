FOX Haber Ankara Temsilcisi olarak görev yapan Gazeteci Sedat Bozkurt ile yollar ayrıldı.

2007’den bu yana FOX Haber Ankara Temsilcisi olarak görev yapan Gazeteci Sedat Bozkurt ile yollar ayrıldı.



Önceki akşam saatlerinde görevine son verilen Bozkurt yaptığı açıklamada, kanaldaki görevine Disney ile 21. Century Fox şirketlerinin birleşmesi sonucu oluşturulan yeni yapılanmada ‘Ankara Temsilcisi’ne yer verilmemesi gerekçe gösterilerek son verildiğini aktardı.



Deneyimli gazeteci Sedat Bozkurt, 2007’den bu yana Fox Haber Ankara Temsilcisi olarak görev yapmaktaydı



Bir süre Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcılığı da yapan Bozkurt, mezunu olduğu Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak da çalıştı.