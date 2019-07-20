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FOX TV'den flaş karar

Disney İle Century Fox şirketleri birleşti. Yeni süreçte Fox TV kadrosu küçülmeye gitti. FOX Haber’de 3 gazeteci işten çıkarıldı. Fox Ankara Haber Merkezi’nde kanalın kuruluşundan itibaren görev yapan Cumhurbaşkanlığı muhabiri Umut Yertutan, Fox Ana Haber editörü Serdar Ertuğrul ve İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’in editörlüğünü yapan Necdet Yıldırım ile yollar ayrıldı

FOX TV'den flaş karar

Disney ile 21. Century Fox şirketlerinin birleşmesi sonucu, FOX TV kadrosu küçülüyor. Genel Yayın Yönetmenliği’ni Doğan Şentürk’ün yaptığı FOX Haber’de 3 gazeteci işten çıkarıldı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Fox Ankara Haber Merkezi’nde kanalın kuruluşundan itibaren görev yapan Cumhurbaşkanlığı muhabiri Umut Yertutan, Fox Ana Haber editörü Serdar Ertuğrul ve İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat’in editörlüğünü yapan Necdet Yıldırım ile yollar ayrıldı.

YENİ AYRILIKLAR KAPIDA

Disney ile 21. Century Fox şirketlerinin birleşmesi kararının ardından Fox TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt’un görevine yeni yapılanmada Ankara Temsilcisi’ne yer verilmemesi gerekçe gösterilerek son verilmiş, ayrıca kanalda uzun süredir görev yapan editör Gökhan Kayış, muhabir Yüce Kuyucaklıoğlu ve kameraman Ahmet Bolat’la da yollar ayrılmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #fox tv #ismail küçükkaya #doğan şentürk
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