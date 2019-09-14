FOX TV Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ne zaman başlıyor? İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrıldığı iddia edilmişti
İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal'ın FOX TV'de programlarına ne zaman başlayacakları belli oldu. Peki FOX TV Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ne zaman başlıyor? Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den ayrıldığına yönelik iddialar sonrası iki isim de yeni yayın döneminde FOX TV ekranlarında olacak
MEDYA 14.09.2019, 12:45 14.09.2019, 12:47
FOX TV Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ne zaman başlıyor?
Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den ayrıldığına yönelik iddialar sonrası iki ismin yeni yayın döneminde kanalda programlarında devam edeceği bildirildi.
İsmail Küçükkaya, yaptığı paylaşım ile 16 Eylül 2019 Pazartesi günü sabah 07.15'te FOX TV'deki 7'nci yılına başlayacağını duyurdu.
Heyecanın dorukta olduğunu belirten Küçükkaya ile beraber Fatih Portakal da saat 19.00'de Ana Haber'de FOX TV ekranlarında olacak.
Küçükkaya, paylaşımında "Hakikat Yolculuğu devam ediyor" dedi.
ulusal.com.tr
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