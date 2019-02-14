FOX TV'de salı günleri izleyiciyi ekran başına kitleyen Kadın dizisinin son bölümünde Bahar ve çocukları, Sarp ile Pırıl ve çocukları lüks villada yaşamlarını sürdürüyor. Son bölümde Terzi Enver usta biten paralarının yerini doldurmak için arayışını sürdürüyor. İş arayan Enver usta, yaşı dolayısıyla uygun bir iş bulamıyor. Sokakta yürürken duvardaki "Kiralık oda" yazısının görüyor ve evlerinin bir odasını kiraya vermeyi düşünüyor. Öte yandan dizide Bahar, Yeliz'in öldüğünü öğreniyor ve hüngür hüngür ağlıyor. Bu arada Bahar, Sarp'a onu hiçbir zaman istemeyeceğini söylüyor. İşte kritik gelişmelerin yaşandığı Kadın dizisinin son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı izle

FOX TV'de yayınlanan Kadın dizisinin son bölümünde Sarp, Bahar ve çocukları ile Pırıl ve çocukları aynı evde yaşamayı sürdürdü. Dizide yeni gelişmeler yaşanıyor. Bahar'ın evine yakın bir kafede bulduğu iş yerine annesi ve komşusu yerleşti. Bahar'ın annesi ile komşusu, mutfağı baştan aşağı temizlerken iş yeri sahibi çalışmayı gördü ve tebrik etti.



TERZİ ENVER USTA PARA İÇİN UĞRAŞIYOR



Terzi Enver usta da paralarının bitmesi sonrası arayışa girdi. İş arayan Enver, manavda çıraklık ilanını bile sordu fakat manav sahibinin çok yaşlı olması ve kulaklarının zor duymasından dolayı anlaşamayacaklarını düşünerek işe başvurmadı. Enver, sokakta yürürken "Kiralık oda" ilanını gördü ve kendi evlerinin boş odasının öğrenciye kiraya verebileceklerini böylece az da olsa bir gelir elde edebileceklerini düşündü. Enver, bu fikrini eşi Hatice ile paylaştı. Hatice de bu konu üzerine düşünmeye başladı.



BAHAR'IN HAYKIRIŞLARI



Sarp'ın Bahar'ı ve çocukları götürdüğü villada, Pırıl ile çocukları ile beraber yaşamları sürüyor. Burada önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme, belki de dizinin en can alıcı noktasıydı. Bahar, annesi ile görüşmek için annesi ile komşusunun çalıştığı iş yerini arıyor. Telefonu iş yeri sahibi telefonu açıyor. Telefon ile yaptığı görüşme sonrası Bahar, Yeliz'in öldüğünü öğreniyor ve hüngür hüngür ağlıyor. Odanın içinde bulunan çocuklarını dışarı çıkarıp kendisi içeride kalarak kapıyı kilitliyor ve haykıra haykıra ağlıyor.



DORUK: ANNEM BİZİMLE OYUN OYNUYOR



Doruk, annesi Bahar'ın yaptığı bu durumu oyun sanıyor. Doruk, ablasına Nisan'a "Annem bizimle oyun oynuyor. Biz de saklanalım mı?" diye soruyor. Bu arada Bahar, Sarp'a onu hiçbir zaman istemeyeceğini söylüyor.



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