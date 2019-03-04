Netflix, BluTV ve PuhuTV'ye rakip olarak Fox TV'nin online yayın platformu FoxPlay oluşturuldu. FoxPlay bu hafta yayın hayatına başladı. Peki FOXplay ücretli mi? Nasıl kullanılır? İşte FOXplay hakkında merak ettiğiniz her şey

Ocak ayında Türkiye'de kullanılmaya başlanacağının duyurulduğu Fox TV'nin online yayın platformy FoxPlay bu hafta açıldı. FoxPlay'in orijinal içeriklerin yer alacağı belirtildi.



FoxPlay'de, Fox TV ekranlarında yer alan dizi, yarışma ve programlar yayınlanacak.



Öte yandan bu akşam yeni projesi 4N1K Yeni Başlangıçlar'ın ilk bölümünü yayınlayacak olan FOXplay için heyecan dorukta. Peki FOXplay ücretli mi? Nasıl kullanılır?



FOXplay ana sayfada bulunan içerikler, öne çıkanlar, en yeniler, unutulamayanlar, programlar, drama dizileri ve filmler kategorileri altında toplanıyor. FOX TV'de yayınlanan ve çok sevilen 4N1K, Vurgun, Kadın ve Bizim Hikaye gibi dizilerin yanı sıra yayınlandığı döneme damgasını vurmuş Kördüğüm ve Aşk Yeniden gibi eski dizilerde platformda yayınlanıyor.



FOXplay tamamen ücretsiz!



Öte yandan FOXplay sadece dizileri değil, Fox TV ekranlarında yayınlanmış ve yayınlanmakta olan bütün programları da izleme imkanı sunuyor.



Bunun yanı sıra filmlere de yer veren FOXplay, Yol Ayrımı ve Hadi Be Oğlum gibi güncel filmlerin yanı sıra Yeşilçam klasiklerini de bünyesinde barındırıyor.



Tamamen ücretsiz olarak kullanılan FOXplay'de reklamlar şimdilik sadece videolar başlamadan önce oynatılıyor. Ancak platformu kullanan izleyicilerin sayısının artmasıyla birlikte şirketin yeni reklamları değerlendireceğini şimdiden söyleyebiliriz.



Videolar başlamadan önce sadece tek bir reklam videosunun olması kullanıcıları şimdilik rahatsız etmiyor.



Ancak FOXplay, reklamsız bir deneyim yaşamak isteyen kullanıcıları için ücretli üyelik imkanı da sunuyor. 4,99 TL’lik bir abonelik ücreti alan FOXplay, Mobil ödemede bu rakamın 5,99 TL olduğunu belirtiyor.