FOX televizyonunda ekranlara gelen Savaşçı dizisinin 60. son bölümünde neler yaşandı? 61. yeni bölümünün fragmanı geldi mi? Son bölümde Kılıç timi, Karon'un adamlarından köylüleri kurtarmak için harekete geçti. Bu arada tim, tuzağın farkına varıyor. Kağan Yüzbaşı ve Yörük Haydar, teröristlerin elinden kurtulma isteğinin yanı sıra plan da yapıyor. Fakat beklenmedik bir olayla karşılaşıyorlar Savaşçı yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Peki Savaşçı dizisi 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 60. son bölümde yaşananlar...

Savaşçı 60. son bölümü ile dün akşam Fox TV’de ekrana geldi. Savaşçı 60. son bölümde; Azeri savaşçı Mehmet Emin, Kılıç Timi’nin köylüleri teröristlerin elinden kurtulması için kendisini feda ediyor. Pilot Üsteğmen Funda sağlık raporunun sonucunu öğrenince şoke oluyor. Kutalmış Paşa, Kopuz Albay’a Karon’un yok edilmesi için kritik bir emir veriyor.



Peki Savaşçı 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 60. bölüm özeti…



SAVAŞÇI 61. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?



Savaşçı yeni bölüm 61. bölüm fragmanı henüz FOX TV tarafından yayınlanmadı.



SAVAŞÇI 60. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ

Kılıç Timi’ni tuzağa düşürmeye çalışan Karon’un adamları başarılı olamaz. Lazar Karon’u arayarak haber verir. Tim tuzağı farkeder ve geri çekilir. Bu arada Bahtiyar yaralanmıştır. Bu arada Pilot Üsteğmen Funda Turaç için düzenlenen raporda bir daha uçmasının imkansız olduğu yönündedir. Funda gözyaşlarına boğulur.

Karon'u etkisiz hale getirmek için Azerbaycan'a giden Savaşçı Timi rehin alınan köylüleri kurtarıyor. Savaşçı Timine tuzak kuran Karon kendisi tuzağa düşüyor ve öldürülüyor.



