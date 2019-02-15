Fox TV'de izleyiciyle buluşan Savaşçı'nın yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı

Fox TV'de izleyiciyle buluşan Savaşçı'nın yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.



Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez'in teröristlerce kaçırılmasının ardından Emre ve Galip peşinden gidiyor ve takibe alıyor.



Emre ile Galip'e ulaşamayan Yüzbaşı Kağan Bozok, "İlyas, Emre ile Galip nerde" diye soruyor.



Elleri bağlı olan Astsubay Selçuk kendisini kaçıran teröristlere karşı harekete geçiyor.



Seyfi Kopuz Albay'a ulaşıyor ve "Albayım bir iz buldum ama adamlara ulaşmam" diyor. Albay Kopuz, "Seyfi bu çok acil" dedi.



Selçuk kendisini kaçıran teröristlerin suratına tükürüyor.





ulusal.com.tr