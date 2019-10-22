FOX TV sunucusu Fatih Portakal: Özür dilerim

Jandarma Genel Komutanlığının (JGK) açıklaması sonrası FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal "Özür dilerim" dedi.

JANDARMA'NIN AÇIKLAMASI

JGK, "Bazı basın yayın organlarında Diyarbakır Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya Jandarma tarafından arkadan kelepçe takıldığını iddia eden yayınlar gerçeği yansıtmamakta olup, şahıs kelepçe takılmadan sevk edilmiştir." açıklaması yapmıştı.

FATİH PORTAKAL: ÖZÜR DİLERİM

FOX TV Sunucusu Fatih Portakal, JGK'nın açıklamasını paylaşarak şunları yazdı:

"O fotoğrafta kelepceli olduğu intibağı uyandiriyordu.

Yorum hatali olmuş.

Mizrakli, kelepçelenerek cezaevine gonderilmemis.

Özür dilerim.

Bakanliğin hassasiyeti için de teşekkürler."

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