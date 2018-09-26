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Fox TV'nin Savaşçı dizisi neden başlamadı? Dizi setinde neler oluyor?

FOX TV'de izleyiciyle buluşan 'Savaşçı' dizisinin setinde neler oluyor? Savaşçı dizisi neden başlamadı?

Fox TV'nin Savaşçı dizisi neden başlamadı? Dizi setinde neler oluyor?

FOX TV'de izleyiciyle buluşan Savaşçı dizisinin ekibinin setinde ödeme krizi nedeniyle ikinci kez iş durdurma eylemi yapıldığı iddia edildi.

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu ve Fırat Albayram gibi ünlü oyuncuların paylaştığı dizi ekibi, sekiz bölümlük ücretlerini alamadıkları için önceki hafta 5 gün boyunca işi durdurmuş ve Eskişehir'den İstanbul'a dönmüştü.

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, iki bölüm ödeme aldıktan sonra işbaşı yapan oyuncuların, yeni sezonun ilk bölümün çekimlerini bitirdikten sonra kalan 7 bölüm ücretleri için bir kez daha işi durdurduğu öne sürüldü.

Öte yandan 'Savaşçı'yla ilgili gündeme gelen bir diğer iddia ise sette ödeme krizi yüzünden değil, senaryoda yapılan değişiklikler yüzünden çekimlere ara verildiği yönünde...

Senaryosunu Süleyman Çobanoğlu'nun yazdığı dizinin bu sezon yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca oturuyor.

Etiketler; #fox tv #savaşçı
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