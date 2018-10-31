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Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörü belli oldu

Deneyimli gazeteci Fatih Kuşçu, Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine getirildi.

Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörü belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Fatih Kuşçu getirildi. Atama kararıyla ilgili olarak Galatasaray Kulübünden resmi bir açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Spor Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Fatih Kuşçu getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz."


Fatih Kuşçu, uzun dönemdir Bloomberg TV'de Fatih Altaylı ile birlikte Spor Saati programının moderatörlüğünü yapıyordu.

Etiketler; #Fatih Kuşçu #Galatasaray
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