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Galatasaray TV'de istifa

Galatasaray TV genel yayın yönetmeni Mehmet Şenol ani bir kararla görevinden istifa etti.

Galatasaray TV'de istifa

Galatasaray’da Can Erbesler’in yerine göreve getirilen Medya İletişim Direktörü ve Galatasaray TV genel yayın yönetmeni Mehmet Şenol görevinden istifa etti.

Sarı-kırmızılı yönetim, daha önce Galatasaray Dergisi’ni çıkaran Mehmet Şenol’u çift görevlendirme yapmıştı.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Galatasaray TV’nin başına gelen ve Perşembe günü göreve başlayan Şenol, dün ani bir kararla görevini bıraktı.

Uzun yıllar Galatasaray Dergisi’ni çıkaran Mehmet Şenol’un Galatasaray Tarihi isimli bir kitabı da var.



 

Etiketler; #Galatasaray TV
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