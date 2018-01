Son dönemde adından sıkça söz ettiren Game of Thrones'un ne zaman final yapacağı belli oldu. ABD'li TV kanalı HBO resmi internet sitesi üzerinden Game of Thrones 8. sezon yani final sezonu için resmi bir açıklama yaptı. Peki Game of Thrones'un final tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde

ABD televizyon kanalı HBO'nun popüler dizisi Game of Thrones'un 2018 yılında yeni bir sezon yayınlamayacağı iddialarının ardından resmi açıklama yapıldı.



​Geçtiğimiz yıl içinde yayınladığı 7. sezonuyla birlikte hemen her bölümde rekor kırmayı başaran dizinin final sezonunun 2018'de yayınlanmayacağı kesinleşti.



Yapılan açıklamaya göre Game of Thrones 8. sezon yani final sezonu, 6 bölüm olacak ve 2019 yılında yayınlanacak.



Diğer taraftan David Benioff ve D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik yeni sezonun yönetmenleri olacak. Yeni sezonun yazarları ise David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill.



Dizinin yönetici yapımcıları David Benioff, D.B. Weiss, Carolyn Strauss, Frank Doelger ve Bernadette Caulfield. Eş-yönetici yapımcılar Bryan Cogman, Guymon Casady, Vince Gerardis ve George R.R Martin olacak.