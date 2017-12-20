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Gazeteci Tahir Bozkır evinde ölü bulundu

Konya'da yerel bir gazetede çalışan Tahir Bozkır (56), evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Gazeteci Tahir Bozkır evinde ölü bulundu

Konya'da yerel bir gazetede çalışan Tahir Bozkır (56), evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Turgay Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Gazeteci Tahir Bozkır'dan günlerdir haber alamayan yakınları, yalnız yaşadığı evine gitti.

Eve giren yakınları, Bozkır'ı, hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Tahir Bozkır'ın öldüğü tespit edildi.

Birkaç gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Bozkır'ın kesin ölüm nedeninin, otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Tahir Bozkır
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