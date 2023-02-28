Gecenin Ucunda 18. bölüm izle
STAR TV ekranların yeni bölümü ile yayınlanan olan Gecenin Ucunda dizisi araştırılıyor. İşte Gecenin Ucunda yeni bölüm izleme linki...
STAR TV ekranların her Çarşamba günleri saat 20.00'de yeni bölümleri ile ekranlara gelen Gecenin Ucunda dizisi yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Diziyi takip edenler, "Gecenin Ucunda yeni bölüm canlı izle, Gecenin Ucunda yeni bölüm izle ve fragman izle" şeklinde internette araştırmalara başladı. İşte Gecenin Ucunda yeni bölüm izleme linki...
GECENİN UCUNDA KONUSU
"Gecenin Ucunda", iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
Işık ailesinin pamuk ipliğine bağlı dengeleri, Neslihan Atagül Doğulu'nun hayat verdiği Macide'nin gelişiyle bozulacak.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Macide, Kazım’ın Ankara’ya onsuz gidişine çok bozulmuş, aklı onda kalmıştır. Ayrıca Kazım’ın yanında sadece Nazlı’nın olması, Macide’yi iyice huzursuz etmiştir. Kocasını çok kıskanan, artık Nazlı’nın tavırlarına pabuç bırakmak istemeyen Macide harekete geçer. Sürpriz bir kararla Ankara’ya ikisinin yanına gider. Nazlı ise Macide’nin varlığından hiç memnun olmaz.
Acaba Macide, sinirlerine hakim olup Nazlı tehdidini bertaraf edebilecek midir? Diğer taraftan Kazım ise Macide’nin Nejat’la olan arkadaşlığını tehlikeli bulmaktadır. Ancak Kazım, Macide’den daha soğukkanlı hareket ederek Nejat’a güç gösterisi yapmak için kolları sıvayacak ve evliliğine sahip çıkacaktır.
GECENİN UCUNDA OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait 'Gecenin Ucunda'nın oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.