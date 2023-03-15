Gecenin Ucunda 21. bölüm fragmanı

GECENİN UCUNDA 20. BÖLÜM ÖZETİ

Cihangir ve Şermin’in arasındaki gizli ilişkinin, tüm davetlilerin önünde ortaya çıkmasıyla Macide çok büyük bir yıkım yaşamıştır. Her ne kadar Kazım durumu toparlamaya çalışsa da Macide, Şermin ve Cihangir’e karşı çok öfkelidir. Nazlı ise yarattığı yıkımı uzaktan, sinsice izlemekte, Macide yüzünden kaybettiği etkisini geri kazanmaya çalışmaktadır. Ancak işler hiç de beklediği gibi olmayacak, Macide ondan şüphelenecek ve kurduğu kumpasla ilgili peşine düşecektir. Nazlı’nın gerçek yüzünü Kazım’a göstermek için uğraşan Macide’nin başarıya ulaşmasına çok az kalmıştır.