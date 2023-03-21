Gecenin Ucunda 21. bölüm

GECENİN UCUNDA 21. BÖLÜM ÖZETİ

Macide ve Nejat, el ele verip Nazlı’nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştır. Kazım ise Nazlı’nın yaptıklarını öğrenince çok öfkelenmiştir. Nermin’i saklamasının yanı sıra, Şermin ve Cihangir’in videosunu ifşa edenin Nazlı olduğunu artık herkes bilmektedir. Macide olan biten her şeyin sonuçlarıyla boğuşurken Kazım tüm odağını Nejat’ın üzerine çevirmiştir. Onun Macide’ye aşık olduğundan neredeyse emin olan Kazım, Nejat’ı hayatlarından söküp atmak için elinden geleni yapacaktır.