Gel Dese Aşk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Gel Dese Aşk'ın oyuncu kadrosunda kimler var? Gel Dese Aşk konusu...

Atv'de yayınlanmaya başlayacak olan dizinin ilk fragmanı görücüye çıktı. Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği dizide, yönetmen koltuğuna Murat Onbul otururken senaryoyu Rahşan Çiğdem İnan ve Ayşe Bengi kaleme alacak.

Erkan Petekkaya ile Şebnem Bozoklu'nun başrol oynadığı dizide Petekkol'un evli iken başka bir kadına aşık olması işlenecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Ertan Saban, Öykü Gürman, Uğur Çavuşoğlu, Tuğçe Ersoy ve Yiğit Koçak var.

GEL DESE AŞK TANITIM FRAGMANI



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