Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? 14 Şubat Cuma haftanın birinci olan ve elenen ismi kim?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfak'ta programında haftanın sonuna gelindi. Bugünde yemeklerini yapan ve kayınvalidelerden puan alan gelinler arasında puan sıralaması yapıldı ve elenen isimler ile haftanın birincileri seçildi.

CUMA GÜNÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

7 puanla Gülşah günün en düşük puanını aldı. 12 puanla Burçin günün en düşük ikinci puanını aldı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Nihan Fevzioğlu ve Dilara Aydoğan aldı! Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı! 18 puanla Nihan gün birincisi oldu.

92. HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın birincisi olarak 5 altın bileziğin sahibi olan gelin 75 puanla Burçin oldu.

ELENEN İSİM KİM OLDU?

Hafta toplamında en düşük puanları Gönül-Dilara Aydoğan ve Emine Bıçak-Gülşah Mirza Pirnel aldı. Gelinim Mutfakta'nın 92. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Gülşah ve Emine bu haftanın elenen isimleri oldu.

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