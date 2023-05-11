Gelsin Hayat Bildiği Gibi 40. bölüm fragmanı
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 39. bölümde; Sadi emniyette sorguya alınırken organize ekibiyse hem kayıpları için hem de Sadi’nin üstüne atılan suç için üzgündür.
Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 11 Mayıs Perşembe saat 20.00'de, 39. bölümünyle ekranlara gelecek. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 39. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 39. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı..
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU
Derya, yıllar önce zorunlu hizmetini bir askeri hastanede yaparken tanıştığı Sadi Payaslı ile büyük aşk yaşarken, Payaslı'nın bir veda mektubu bırakarak sırra kadem basmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşamış bir kadın. Sadi Payaslı ile yeniden yollarının kesişmesi ise yıllardır gizlenen sırların ortaya dökülmesine neden olacak! Sadi Payaslı ise asla unutamadığı sevgilisi Derya'yla karşılaşınca hayatı iyice kördüğüme dönecek.
Kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı ve atandığı Karabayır Lisesi'nde tanıştığı, yolu ıslahevinden geçmiş ve kendilerine verilen ikinci şansı kullanmak isteyen beş gencin çarpıcı hikayesini anlatacak dizi için geri sayım sürüyor.
GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 39. BÖLÜM ÖZETİ
Songül tüm delillere rağmen Sadi’ye inanmayı seçerken bu yolda hiç beklemediği bir isimden tepki görür. Ankara’dan gönderilen başsavcıysa tanık koruma programı için önemli bir karar alır. Servet, içerde Sadi’yi dört gözle beklemektedir. Songül Sadi’yi aklayan delile ulaşabilecek midir?