Gönül Dağı 173.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Gönül Dağı son bölüm izle

Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde, kasabada sürpriz gelişmeler yaşanacak. Aşk, dostluk ve aile bağlarının öne çıktığı dizide, karakterler önemli kararlar almak zorunda kalacak. Öte yandan, izleyicileri şaşırtacak yeni bir olay örgüsü de heyecanı artıracak.

🎬 Gönül Dağı yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de!

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002