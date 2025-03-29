Gönül Dağı 173.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Gönül Dağı son bölüm izle
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Bozkırın sıcak hikayesi ve güçlü karakterleriyle her hafta milyonları ekran başına toplayan dizi, yeni bölümde yine duygu dolu anlara sahne olacak.
Yayınlanma: Güncellenme:
Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde, kasabada sürpriz gelişmeler yaşanacak. Aşk, dostluk ve aile bağlarının öne çıktığı dizide, karakterler önemli kararlar almak zorunda kalacak. Öte yandan, izleyicileri şaşırtacak yeni bir olay örgüsü de heyecanı artıracak.
🎬 Gönül Dağı yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de TRT 1’de!