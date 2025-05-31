Gönül Dağı 181.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Gönül Dağı son bölüm izle

Süleyman Kaya, amcaoğullarına müjdeli bir haberle gelir. Almanya’da TVR Havacılık için işler büyüyecektir.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gönül Dağı 181.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Gönül Dağı son bölüm izle
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 Amcaoğullarından birinin işlerin başında durması gerekmektedir. Veysel ve Ramazan arasında neler yaşanacaktır?

Selma, Taner’e gezi sırasında yaşananları söylememeye karar verir. Taner kasabaya dönerken neler yaşayacaktır? Sefer, Kiraz’a sürpriz yaparak ilk şarkı kaydını yapacaklarını söyler. Kiraz’ın şarkısı kasabalı tarafından nasıl karşılanacaktır?

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https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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