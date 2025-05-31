Gönül Dağı 181.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Gönül Dağı son bölüm izle
Süleyman Kaya, amcaoğullarına müjdeli bir haberle gelir. Almanya’da TVR Havacılık için işler büyüyecektir.
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Amcaoğullarından birinin işlerin başında durması gerekmektedir. Veysel ve Ramazan arasında neler yaşanacaktır?
Selma, Taner’e gezi sırasında yaşananları söylememeye karar verir. Taner kasabaya dönerken neler yaşayacaktır? Sefer, Kiraz’a sürpriz yaparak ilk şarkı kaydını yapacaklarını söyler. Kiraz’ın şarkısı kasabalı tarafından nasıl karşılanacaktır?
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