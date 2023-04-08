Gönül Dağı 92. bölüm
TRT 1 ekranlarında her cumartesi günü yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 8 Nisan günü izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde; Gedelli Kasabası'nda Ramazan ayı devam ederken Taner'in aklına yeni bir icat gelir. Amcaoğulları arasında bu yeni icat fikri farklı karşılaşacak.
TRT 1 ekranlarında her Cumartesi günleri saat 20.00'de yayınlanan Gönül dağı dizisi bu akşam da izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler ve diziyi sıkı takip edenler, "Gönül Dağı yeni bölüm canlı izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle ve fragman izle" şeklinde internette araştırmaya başladı. İşte Gönül Dağı yeni bölüm canlı izleme linki...
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Gedelli Kasabası'nda Ramazan ayı devam ederken Taner'in aklına yeni bir icat gelir. Amcaoğulları arasında bu yeni icat fikri farklı karşılanır. Taner'in icat denemesi nelere sebep olacaktır? Selma kendisiyle ilgili bir şeyleri fark eder. Bu durum birisinin dikkatinden kaçmaz. Selma'nın bu hallerini kim fark edecektir? "Küçük Garip" olarak tanınan Garip'in gerçek ailesi ortaya çıkmıştır. Bu durum Selami ve Keriman'ı endişelendirir. Selami'ye beklenmedik bir haber gelir. Selami'yi ne beklemektedir?
GÖNÜL DAĞI KONUSU
Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı.
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı.
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…
Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...