Gönül Dağı 94. bölüm fragmanı
TRT 1 ekranlarında her cumartesi günü yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 15 Nisan günü izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünde; Gedelli Kasabası'nda Ramazan ayı devam ederken Taner'in aklına yeni bir icat gelir. Amcaoğulları arasında bu yeni icat fikri farklı karşılaşacak.
TRT 1 ekranlarında her Cumartesi günleri saat 20.00'de yayınlanan Gönül dağı dizisi bu akşam da izleyici karşısına çıkıyor. Diziseverler ve diziyi sıkı takip edenler, "Gönül Dağı yeni bölüm canlı izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle ve fragman izle" şeklinde internette araştırmaya başladı. İşte Gönül Dağı yeni bölüm canlı izleme linki...
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Amcaoğulları ve Selma Öğretmen'in mantarlarla yaptıkları icat, medya tarafında duyulur. Amcaoğullarının yanına haber ekipleri gelir. Taner, başarının sadece kendisine ait olmadığını söyler. Selma Öğretmen, röportaj sırasında ne yapacaktır? Selami, Garip'in ailesinin davadan vazgeçmeleri için elinden geleni yapar. Ancak mahkeme vakti gelmiştir. Hakim beklemedikleri bir karara varır. Ferses Ailesi, bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Ciritçi Abdullah’ın evine beklenmedik biri gelir. Yolculuğa çıkarlar. Ciritçi kiminle yolculuğa çıkacaktır?
GÖNÜL DAĞI KONUSU
Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı.
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı.
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…
Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...