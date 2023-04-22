Gönül Dağı 94. bölüm

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ramazan ayı sona ererken Gedelli Kasabası'nda bir takım gariplikler başlamıştır. Amcaoğulları bu sorunun kaynağını araştırmaya başlar. Kasabada elektriğin gitmesi ve hiç rüzgarın esmemesinin sebebi nedir? Selma ve Gülsüm, Taner hakkında konuşur. Gülsüm'ün tepkisi ne olacaktır? Elif ve Kenan'ın nikahı bütün kasaba tarafından duyulur. Elif düğün yapmaktan vazgeçer. Düğün gerçekleşecek midir? Fazıl, Selma'yı bayramda mutlu etmek için birisini evine getirecektir. Ziyaretçileri kimdir?