Gönül Dağı Veysel'e ne oldu? Diziden mi ayrıldı yoksa öldü mü?
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, dün akşamki bölümüyle olay yarattı. Veysel, roket düşmesi sonucu ciddi bir şekilde yaralandı ve ölüp ölmediği büyük bir merak yarattı. İşte diziye dair ayrıntılar...
TRT1 ekranlarına yeni sezonuyla dönen Gönül Dağı dün akşam sevenlerini hayran bıraktı. Heyecanlı anların yaşandığı dizide Veysel'in yaşadığı kaza olay yarattı. Akıllarda ise Veysel'in ölüp ölmediği sorusu var.
GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLDÜ MÜ?
Son bölümde Veysel üzerine roket düşmesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Veysel karakterine hayat veren oyuncu Semih Ertük ise diziden ayrılıp ayrılmadığına dair bir açıklama yapmadı. Veysel'in hayatta kalıp kalmadığı 106. bölümde belli olacak.
GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Taner, Veysel ve Ramazan, roket incelemesi için gelen heyeti Gedelli'de misafir ederler. Roket atışının gerçekleşeceği anda Taner bir şey fark eder. Atış gerçekleşecek midir? Cemile ve Veysel, yıllardır hayal kurdukları bir şeye sahip olurlar. Hayalleri gerçekleştiği an Veysel'in başına ne gelecektir?