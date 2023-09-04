Gönül Dağı yeni sezonu ne zaman başlıyor? TRT1'deki Gönül Dağı dizisinin yayın tarihi belli oldu mu?

Aile, dram ve romantik türlerini içerisinde barındıran Türk dizisi Gönül Dağı her Cumartesi TRT1'de yayınlanmaktadır.

Son bölümü, tüm izleyicilerini ekrana bağlamış ve yeni sezonu, heyecanla beklemelerini sağlamıştır. Bazı haber sitelerindeki iddialara göre, yeni sezon hikayesi 8 yıllık zaman atlaması ile açılacak ve izleyicilere farklı bir deneyim sunacak. Gönül Dağı 104. bölüm fragmanı da büyük bir merakla beklenmektedir.

Yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz duyurulmadı ancak yakın zamanda duyurulması beklenmektedir. İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği Gönül Dağı'nın yeni sezonuyla ilgili gelişmeleri TGRTHaber.com.tr'dentakip etmeye devam edebilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Konusu ve oyuncu kadrosu ile adından söz ettirmeyi başaran Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından yapılan habere göre, Yahya Samancı'nın yönetmenliğini üstlendiği Gönül Dağı dizisinin dördüncü sezonu 8 yıllık bir zaman atlaması ile başlayacak. Kadroya iki yeni oyuncunun katılacağı belirtilen yeni sezonda kasabaya yeni bir karakterin dahil olacağı ve yeni aşkların yaşanacağı da açıklandı.

Şu an için dizinin yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, eylül başında veya eylül ortasında yeni bölümlerin ekranlara gelmesi bekleniyor.

Gelen son bilgilere göre; 4. sezonuyla ekrana gelecek Gönül Dağı, 9 Eylül Cumartesi günü yeni bölümüyle ekranda olacak. Üç sezon boyunca seyirciyi ekran başına toplayan Gönül Dağı dizisinin ekibine genç kuşağın başarılı yıldızlarından Burak Can dahil olmuştu. Dizide “Erkan” rolünü oynayacak Burak Can‘ın partneri ise son olarak Tozluyaka dizisinde rol alan Sude Zülal Güler oldu.

Gönül Dağı, Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi başarılı oyuncuların yer aldığı bir yapım olarak izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte, Gönül Dağı hayranları heyecanla yeni bölümleri bekliyor. Dizinin sadık takipçileri için 8 yıllık zaman atlamasıyla başlayacak olan yeni sezonun nasıl bir hikaye sunacağı merakla bekleniyor.