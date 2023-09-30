Gönül Dağı'nda Sürpriz Dönüş! Eski Oyuncu Geri Döndü!

Köprü Film tarafından Eskişehir'de TRT için çekilen "Gönül Dağı" dizisi, 6 yıllık bir zaman atlamasıyla yeni sezonuna başladı. Cumartesi akşamların en sevilen dizisi olan Gönül Dağı izleyicisi tarafından büyük ilhi ve beğeni görüyor.

REYTİNGLERİN BAŞINDA YER ALIYOR

TRT1 ekranlarında yer alan Gönül Dağı dizisi izlenme rekorlarının en başında yer almasıyla beraber birçok dizinin de final yapmasına neden olmuştu.

Gazeteci Birsen Aluntaş’ın aktardığı habere göre; “Gönül Dağı” dizisi 4. sezonunda da yine cumartesi akşamlarına bomba gibi düşmeye devam ediyor. Bu sezon 6 yıllık zaman atlamasıyla seyirciyle buluşan dizi reyting başarısıyla gündeme geliyor. Dizinin 107. bölümünde bir sürpriz yaşanacak. Eski kadroda yer alan Burak Haktanır ekibe katılacak.

Gönül Dağı'nın eski bölümlerinde Hamdi karakterine hayat veren oyuncu senaryo gereği hapse girmiş ve ekipten ayrılmıştı. Şimdi ise Hamdi, sevilen diziye geri dönüyor. Hapisten çıkıp tekrar kasabaya gelen karakterin değişimi seyirciyi şaşırtacak.

BURAK HAKTANIR KİMDİR?

Burak Haktanır, sinema ve dizi oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2010 yılında Recep İvedik 3 filminde rol alarak başlamıştır. Daha sonra da birçok dizi ve filmde rol alan Burak Haktanır, 2016'da Sevda Kuşun Kanadında dizisinde, 2019'da Ekrem karakteri ile Kimse Bilmez dizisinde, 2020'de Vahap karakteri ile Payitaht Abdülhamid dizisinde rol aldı. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.