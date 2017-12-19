Google, bir türlü baş edemediği sahte haberlerler için, sert bir önlem daha alacağını duyurdu!

Google, sahte haberleri engelleme hedefinde ilerlemeye devam ediyor. Google News kılavuzuna gelen güncellemede, bundan sonra menşei ülkeleri belli olmayan veya yanlış olan sitelerin engelleneceği yazıyor. Kısacası bir Rus haber sitesinin Amerikalı bir haber sitesi kılığına girmiş olması, onun arama sonuçlarında çıkmamasına sebep olacak.



Bloomberg'e konuşan bir Google temsilcisi, bu yeni politikanın sadece yeni şartlara uyum sağlamaktan ibaret olduğunu söyledi ve ekledi: "Google, politikalarını sürekli değişen internete göre güncellemeli ve okuyucuların haberlerin anlamaları ve kaynaklarını öğrenebilmeleri için çalışmalıdır."



Rusyalı sahte haber sitelerinin Amerikalı vatandaşları manipüle ederek 2016 ABD başkanlık seçim sonuçlarını etkilemek istemesi, Google'ın bu konuda sıkı önlemler almak istemesinin temel sebeplerinden biri. Ancak asıl soru Google'ın sahte haber sitelerini engellemek konusunda ne oranda başaralı olacağı. Eğer sahte bir sitenin engellenmesi çok geç olursa, bu bir önlemden çok sembolik bir jeste dönüşecektir.



ulusal.com.tr