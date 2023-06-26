Görev Medya'dan TGS'ye tepki: "TGS yönetimi LGBT dayatmasının aparatıdır"

Bünyesinde Ulusal Kanal, Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Radyoyu bulunduran Görev Medya adına yapılan açıklamada "TGS bu gazeteci emeğinin sendikası değildir. İnsanlığa, Türkiye'ye ve aile yapımıza karşı emperyalist saldırının aparatı haline gelmiştir." denildi.

Açıklamayı yapan Görev Medya başkanı Adnan Türkkan gazetecilere çağrı yaparak "hangi basın yayın kurumunda çalışırsa çalışsın bu aymazlığa gazeteciler sessiz kalmayacaktır. Sendika üyesi gazeteciler kimsenin şüphesi olmasın yakın bir gelecekte TGS yönetimindeki bu yapıyı sırtından atacaktır " dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"LGBT;

İnsanlığımıza ve insanın doğasına karşı çürümedir.

Türkiye'mize ve bütün ulus devletlere karşı yıkıcı bir örgütlenmedir.

Toplum ve aile birliğimize karşı parçalayıcı bir operasyondur.

Geleceğimize, çocuklarımıza karşı ağır bir zehirlemedir.

LGBT propagandasının kaynağı emperyalist küresel merkezlerdir. O merkezlerden toplumumuzun ve ailelerimizin içine, çeşitli derneklerle, plaformlarla, filmlerle, dizilerle, belgeselerle, çizgi filmlerle, oyuncaklarla, giysilerle girmektedirler. Bu olay, eşcinsellik propagandası ve örgütlenmesi, bir yönlendirme, özendirme ve daha çok psikolojik dayatmadır. İnsanın bedeniyle kavga etmesi, zamanla ailesini reddetmesi, toplumun değer yargılarına savaş açması, görüldüğü gibi gencecik insanlarımızın hayattan kopmalarıyla, intiharlarla sonuçlanmaktadır.

Şimdi Türkiye'de olduğu gibi bütün dünya bu LGBT dayatmasına karşı ayağa kalmaktadır. Bu ayaklanma istenildiği kadar karalanmaya çalışılırsa çalışılsın çok büyük bir dip dalgasını harekete geçirmiştir. Dalga, önündeki bütün zehirlenme ve çürümeyi temizleyip atacaktır.

Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesi olarak, biz LGBT propagandasıyla en önde savaşıyoruz. Bütün gazetecileri de bu konuda mücadele etmeye çağırıyoruz.

Son yıllarda adından "Türkiye" ismini çıkaran Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), uzun bir süredir LGBT kampanyasının bayraktarlığını yapmaktadır. Şimdi bir kez daha sendika genel merkezinin Twitter hesabındaki fotoğraf bölümünü, LGBT renkleri süslemektedir.

Sendika yönetimine hakim olan "sahte solcu", "PKK - FETÖ işbirlikçisi" ideoloji, doğal olarak emperyalizmin fonladığı LGBT ile birleşmektedir. Kendisi de AB fonları olmasa ayakta kalamayacak olan bu sendika, özel olarak "çürümüşlüğün" haklarının temsilcisidir. Bunu yapmazlarsa fonlandıkları yabancı merkezler, para musluklarını kesiverir!

TGS bu haliyle, asla gazeteci emeğinin, haklarının sendikası değildir. İnsanlığa, Türkiye'ye ve aile yapımıza karşı LGBT saldırısında bir aparat rolünü üstlenmiştir. Gazeteciler, hangi basın yayın kurumunda çalışırsa çalışsın, bu aymazlığı sineye çekmeyecektir. Türk-İş konfederasyonuna bağlı TGS'nin bu kadar rahat bir biçimde kendi ülkesine ve toplumuna karşı eylemler içine girmesine, Türk - İş yönetiminin de sessiz kalmaması gereklidir. Kimsenin şüphesi olmasın ki, TGS ve onun mensubu olan gazeteciler, yakın bir gelecekte yönetimdeki bu yapıyı sırtından atacaktır. Sendika üyesi olan veya olmayan bütün gazetecileri, LGBT dayatmasına karşı tepkilerini göstermeye çağırıyoruz.

Saygılarımızla.

Görev Medya Başkanı

Adnan Türkkan"