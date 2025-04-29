Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) öncülüğünde düzenlenen “Güçlü Medya Bilinçli Toplum Zirvesi”, Ankara’da başladı. Ankara Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğiyle gerçekleşen zirvenin açılışına çok sayıda akademisyen, siyasetçi ve davetli katıldı.

Zirve, medya sektörünü akademik, kamusal ve sektörel bakış açılarıyla değerlendirerek, medyanın toplumsal dönüşümdeki etkisini çok boyutlu biçimde ele almayı hedefliyor. Program, iki gün sürecek.

🎙️ Ebubekir Şahin: “Medya yalnızca bilgi aktaran bir araç değil. Kültürel kodları şekillendiren, bireysel algıları yönlendiren ve sosyal dönüşümleri etkileyen güçlü bir yapıdır.”

RTÜK Başkanı Şahin, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edildiğini hatırlatarak, bu çerçevede aile kurumunu koruma amacıyla yürütülen çalışmalara değindi.

🎙️ Şahin: “Güçlü aile, güçlü toplum demektir. Medya içerikleriyle ailenin karşı karşıya olduğu tehditleri analiz etmeli ve önleyici adımlar atmalıyız.”

Şahin, medya içeriklerinin gündüz kuşağından haber bültenlerine, dijital platformlardan reklamlara kadar birçok alanda aile yapısı üzerindeki etkilerinin detaylı şekilde inceleneceğini ve bu doğrultuda geniş çaplı çalıştayların planlandığını belirtti.