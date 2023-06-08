Gülcemal'den herkesi şok eden karar! Gülcemal 9. bölüm

Yapımını MF Yapım’ın, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu Gülcemal dizisi 6 Nisan Perşembe 20.00'de yayın hayatına başlıyor. Senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan’ın kaleme aldığı “Gülcemal” dizisinin başrolleri ise Murat Ünalmış ve Melis Sezen üstleniyor. İşte Gülcemal dizisi konusu ve oyuncuları...

GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU

Çocukken annelerinin başka bir adama kaçmak için terk ettiği iki kardeş olan Gülcemal ve Gülendam’ın hayatı annelerinin gidişiyle paramparça olur. Zorluklar içinde büyüyen iki kardeş kendilerine imrenilecek bir hayat kurarak yıllar sonra Bursa’ya dönerler. Gülcemal’in tek amacı annesinden intikam almaktır. Onun herşeyini alacak, sonunda kapısına muhtaç edecek ve annesi ona “İyi ki seni doğurmuşum oğlum” diyecektir.