Gülcemal yeni fragmanı yayınlandı: 9. bölüm fragmanı ve özeti

Gülcemal 10. bölümde; Gülcemal öğrendiği gerçekle sarsılırken annesine dair terk edilmişlik travmaları da geri döner. Silahlara tövbesini bozan Gülcemal’i artık kimse durduramayacaktır. Nikah masasında bekleyen Deva’nın ise sözünü bozmaya niyeti yoktur. Gülcemal 11. bölümde haberde...

Gülcemal yeni fragmanı yayınlandı: 9. bölüm fragmanı ve özeti
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Yapımını MF Yapım’ın, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu Gülcemal dizisi 6 Nisan Perşembe 20.00'de yayın hayatına başlıyor. Senaryosunu Eda Tezcan Çalışkan’ın kaleme aldığı “Gülcemal” dizisinin başrolleri ise Murat Ünalmış ve Melis Sezen üstleniyor. İşte Gülcemal dizisi konusu ve oyuncuları...

GÜLCEMAL DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Ünalmış ve Melis Sezen’i bir araya getiren dizide; Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

Gülcemal yeni fragmanı yayınlandı: 9. bölüm fragmanı ve özeti - Resim : 1

GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU 

Çocukken annelerinin başka bir adama kaçmak için terk ettiği iki kardeş olan Gülcemal ve Gülendam’ın hayatı annelerinin gidişiyle paramparça olur. Zorluklar içinde büyüyen iki kardeş kendilerine imrenilecek bir hayat kurarak yıllar sonra Bursa’ya dönerler. Gülcemal’in tek amacı annesinden intikam almaktır. Onun herşeyini alacak, sonunda kapısına muhtaç edecek ve annesi ona “İyi ki seni doğurmuşum oğlum” diyecektir. 

Gülcemal yeni fragmanı yayınlandı: 9. bölüm fragmanı ve özeti - Resim : 2

GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU 

Çocukken annelerinin başka bir adama kaçmak için terk ettiği iki kardeş olan Gülcemal ve Gülendam’ın hayatı annelerinin gidişiyle paramparça olur. Zorluklar içinde büyüyen iki kardeş kendilerine imrenilecek bir hayat kurarak yıllar sonra Bursa’ya dönerler. Gülcemal’in tek amacı annesinden intikam almaktır. Onun herşeyini alacak, sonunda kapısına muhtaç edecek ve annesi ona “İyi ki seni doğurmuşum oğlum” diyecektir. 

Gülcemal yeni fragmanı yayınlandı: 9. bölüm fragmanı ve özeti - Resim : 3

GÜLCEMAL DİZİSİ KONUSU 

Çocukken annelerinin başka bir adama kaçmak için terk ettiği iki kardeş olan Gülcemal ve Gülendam’ın hayatı annelerinin gidişiyle paramparça olur. Zorluklar içinde büyüyen iki kardeş kendilerine imrenilecek bir hayat kurarak yıllar sonra Bursa’ya dönerler. Gülcemal’in tek amacı annesinden intikam almaktır. Onun herşeyini alacak, sonunda kapısına muhtaç edecek ve annesi ona “İyi ki seni doğurmuşum oğlum” diyecektir. 

GÜLCEMAL 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

# medya # dizi # fox tv
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