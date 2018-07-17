Güldür Güldür bitiyor mu ? Show TV'de yayınlanan ve büyük bir beğeniyle milyonlar tarafından izlenen Güldür Güldür programı bitiyor mu ? Güldür Güldür programının biteceği iddia ediliyor. İddiayı dile getiren isim Posta Gazetesi yazarı Mesut Yar, yazısında "İddia çok net. Show TV'nin lokomotif işlerinden 'Güldür Güldür Show' önümüzdeki sezon ekrana gelmeyecek" ifadelerini kullandı. Peki Güldür Güldür gerçekten yayından kalkıyor mu?

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Güldür Güldür bitiyor mu?" başlıklı yazısı şöyle:



"İddia çok net. Show TV'nin lokomotif işlerinden 'Güldür Güldür Show' önümüzdeki sezon ekrana gelmeyecek. Böyle bir iddiaya inanmak kolay değil. Ancak projenin içinden kopan bazı isimlerin başka işlere yöneldiği haberi doğru. Bu yüzden Show TV ana oyuncularını kısmen kaybetmiş bu iş yerine Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı, yine aynı yapım ekibinden çıkan 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' benzeri işi ekrana sürme kararı almış.



Ben projenin Kanal D için hazırlandığını biliyordum ama köprünün altından çok sular akmış.

'Zaten miadmı doldurmuştu' diyenler olabilir ama 'Güldür Güdür Show' tekrarlarıyla bile Show ekranında hâlâ yüz güldüren bir iş olarak dikkat çekiyor!"