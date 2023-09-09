Güldür Güldür'ün eniştesi Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu sosyal medyayı salladı! İrem Uslu ne iş yapıyor?
Güldür Güldür Show programında yer alan oyuncu Uğur Bilgin, Sapancalı güzeller güzelli İrem Uslu ile evlendi. Çift balayına İtalya'ya gitti. Çiftinin düğün balayı ve her şeyleri sosyal medyadan gündem oldu. En çokta İrem Uslu'nun işi merak edildi. Peki İrem Uslu kimin yeğeni ve ne iş yapıyor?
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Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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43 yaşındaki Uğur Bilgin, Sapancalı İrem Uslu ile geçtiğimiz hafta dünya evine girdi. İlk kez çift temmuz ayında aile arasında yaptıkları sade nişan töreni ise ilgi odağı oldu.
UĞUR BİLGİN'İN EŞİ İREM USLU KİMİN YEĞENİ?
Güzelliğiyle mest eden ve adeta trend olan İrem Uslu, 26 altı yaşındadır. İddialara göre; çift Güldür Güldür'ün seyircili olan programının çekimleri sırasında tanıştı.
İrem Uslu, Sapanca Eski Belediye Başkanı İbrahim Uslu'nun da yeğeni ve babası İsmail Uslu ise Sapanca'nın ileri gelen iş insanlarından biri.
İrem Uslu'yu hiç etiketlemeyen Uğur Bilgin, eşinin özel ve aile hayatını sır gibi saklıyor. Çiftin düğünü de basına kapalı aile arasında yapıldı.